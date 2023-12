Stiri pe aceeasi tema

- Romanii, in continuare mult mai saraci decat europenii: sunt cu 56% sub media UE in privinta puterii de cumparare. Studiu Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este in anul 2023, de 7.738 euro, ceea ce inseamna ca romanii sunt cu 56% sub media europeana si coboara doua locuri. Potrivit…

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este, in acest an, de 7.738 euro, ceea ce inseamna ca romanii sunt cu 56% sub media europeana si coboara doua locuri, pana pe locul 33, potrivit unui studiu referitor la puterea de cumparare a europenilor.

- Limitarea numerarului va avea un efect opus celui pe care il urmaresc guvernantii si va duce la o evaziune fiscala mai mare, a declarat, luni, omul de afaceri Feliciu Paraschiv, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Comerciantilor Mici si Mijlocii din Romania (ANCMMR) si membru al Patronatului Intreprinderilor…

- Limitarea numerarului va avea un efect opus celui pe care il urmaresc guvernantii si va duce la o evaziune fiscala mai mare, a declarat, luni, omul de afaceri Feliciu Paraschiv, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Comerciantilor Mici si Mijlocii din Romania (ANCMMR) si membru al

- Limitarea numerarului va avea un efect opus celui pe care il urmaresc guvernantii si va duce la o evaziune fiscala mai mare, a declarat, luni, omul de afaceri Feliciu Paraschiv, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Comerciantilor Mici si Mijlocii din Romania (ANCMMR) si membru al Patronatului Intreprinderilor…

- Limitarea numerarului va duce la o evaziune fiscala mai mare, susține vicepresedintele Asociatiei Nationale a Comerciantilor Limitarea numerarului va avea un efect opus celui pe care il urmaresc guvernantii si va duce la o evaziune fiscala mai mare, a declarat, luni, omul de afaceri Feliciu Paraschiv,…

- Mai multe banci au transmis deja clienților ca urmeaza sa opereze creșteri ale comisioanelor pentru operațiunile de retragere de numerar sau depunere de numerar la ghișee, plați inter și intra-bancare (cele facute la ghișeu). „Te informam ca de la 1 ianuarie 2024 comisioanele vor fi modificate pentru…

- Micii comercianți se declara total nemulțumiți de reducerea drastica a plaților in numerar la magazinele cash and carry, impusa prin proiectul de masuri fiscale cu care premierul Marcel Ciolacu va merge la Parlament asumandu-și raspunderea. Conform proiectului de masuri fiscale care urmeaza a fi asumate…