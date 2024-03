Trebuie sa avem o alta perspectiva a weekendului. Angajații noștri merita sa stea și ei alaturi de familie in weekend. Și da, noi am venit cu propunerea catre premier de a inchide supermarketurile in weekend, așa cum e și in alte țari din Europa, a spus intr-o discuție cu HotNews.ro Feliciu Paraschiv, proprietar al lantului de magazine Paco Supermarkets si vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Comerciantilor Mici si Mijlocii din Romania