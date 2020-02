Stiri pe aceeasi tema

- Royal Antwerp, echipa antrenata de Ladislau Boloni, s-a calificat in finala Cupei Belgiei, dupa ce a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), formatia Kortrijk, in mansa a doua a semifinalelor.Golul a fost marcat de Refaelov, in minutul 36, din penalti. Citește și: Cristian…

- Antwerp a pierdut cu Bruges, 0-1, prima sa infrangere dupa o serie pozitiva de 10 meciuri in campionat. Dar nici VAR n-a putut clarifica daca mingea a depașit linia porții. Ladislau Boloni, antrenorul gazdelor, a fost extrem de suparat pe arbitraj la finalul meciului. Loți Boloni e unicul care a invins…

- In varsta de 66 de ani, antrenorul roman Ladislau Boloni este apreciat in Belgia, dupa un sezon excelent cu echipa sa, Royal Antwerp.Dupa 20 de meciuri in campionatul de fotbal al Belgiei, Royal Antwerp ocupa locul doi, cu 38 de puncte, la opt ”lungimi” in urma liderului, FC Bruges. "Ladislau Boloni…

- ​Antwerp, echipa antrenata de Ladislau Boloni, a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 3-1 (0-1), echipa Standard Liege, calificându-se în semifinalele Cupei Belgiei, potrivit News.ro. Au marcat Lestienne '23 / De Laet '64, Benson '67, Mbokani '85.Boljevic…

- Gent - Antwerp 1-1 // Ladislau Boloni a luat un punct norocos pe terenul echipei pe care a batut-o joi, marcand la unica mare ocazie creata. Antrenorul lui Antwerp ramane aproape de podium. Salvat de la demitere cu un succes contra liderului Bruges, Boloni a scos inca un rezultat bun azi pe un teren…