Florin Stanga (45 de ani), antrenorul interimar al Petrolului Ploiești, a reacționat dupa umilitorul 0-4 cu FC Voluntari in etapa 3 a play-out-ului. Invinsa fara drept de apel pe teren propriu de FC Voluntari, 0-4, Petrolul ramane cu emoții in privința menținerii in Superliga. Ploieștenii au acum 22 de puncte și pot incheia etapa la doar doua puncte deasupra pozițiilor de baraj, in cazul in care Poli Iași se va impune cu FCU Craiova. ...