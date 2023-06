Stiri pe aceeasi tema

- La nici o luna de la fastuoasa incoronare, Regele Charles al III-lea revine in Romania, unde va ramane cinci zile. Din 1888 si pana in prezent au existat multe vizite ale membrilor casei regale britanice, insa niciodata nu a fost vorba despre un rege al Regatului Unit, noteaza antena3.ro. Vineri, primul…

- Regele Charles va lipsi de la vizita prințului Harry pe care acesta o va face in Londra. El va face, in acest timp, o drumeție in Transilvania, scrie The Telegraph. ”Majestatea Sa se va recupera in Romania, in timp ce fiul sau va depune marturie in procesul Mirror Group Newspapers, saptamana viitoare”,…

- Actualul rege este destul de cunoscut pentru romani, mai ales datorita faptului ca Majestatea sa este vizitator frecvet al Romaniei. Indragostit de Transilvania, acolo unde actualul rege și-a cumparat mai multe proprietați pe vremea cand era prinț moștenitror, Charles al III-lea a avut dese intalniri…

- Regele Charles a venit prima oara in Romania acum 25 de ani. De atunci, a devenit, neoficial, cel mai bun ambasador al tarii noastre. Mai mult, Regele Charles al III-lea si fiii lui, William si Harry, se pot mandri ca in venele lor curge si sange de clujean.

- The New York Times a publicat un reportaj cu casa din Transilvania a regelui Charles cu cateva zile inainte de incoronarea de pe 6 mai. Regele Charles iubește Romania și, mai ales, Transilvania, pe care o viziteaza destul de des. Iata cat te costa daca vrei sa dormi in patul monarhului din Transilvania!…