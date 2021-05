Stiri pe aceeasi tema

- ​FC Viitorul s-a calificat în finala barajului pentru Conference League, dupa ce s-a impus joi, la Buzau, în fața echipei Chindia Târgoviște. scor 3-2. Pentru un loc în noua competiție europeana, echipa pregatita de Catalin Anghel se va duela cu Sepsi Sfântu Gheorghe.Se…

- Semifinala barajului pentru Conference League intre primele clasate din play-out cu licența de Europa, Chindia și Viitorul, a fost reprogramata. Meciul care va stabili cine o va infrunta pe Sepsi OSK in finala barajului pentru UEFA Conference League trebuia sa se desfașoare inițial miercuri, la Buzau,…

- In ultimul meci din play out, FC Viitorul a invins Astra Giurgiu la Ovidiu cu 1 0.FC Viitorul s a clasat pe locul patru in clasamentul final al turneului play out din Liga 1, mentinandu se in primul esalon.Mai mult, echipa constanteana va participa la barajul pentru calificarea in competitia europeana…

- Antrenorul FC Viitorul, Catalin Anghel, este de parere ca echipa sa are toate atuurile pentru a se impune in fata Astrei Giurgiu, in ultima „finala” a sezonului Ligii I la fotbal. „Poate fi considerata ultima finala, ambele echipe isi doresc sa castige, va fi un meci foarte disputat. Insa eu cred ca…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul, Catalin Anghel, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa online, ca partida cu Astra Giurgiu poate fi considerata ultima finala a sezonului si a precizat ca formatia sa are capacitatea de a o castiga. "Poate fi considerata ultima finala, pentru…

- Antrenorul FC Viitorul, Catalin Anghel, este de parere ca echipa sa poate castiga meciul de la Arad daca greselile colective sau individuale vor fi eliminate din jocul formatiei sale. „Este un nou campionat, un campionat de foc. Primul meci il avem la Arad, care este o finala, asa cum sunt toate aceste…

