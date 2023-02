Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Ionuț Rus se intoarce la Ripensia. Goalkeeeper-ul nascut in 20 ianuarie 2000 a fost imprumutat pana in 30 iunie 2023 de la CFR Cluj. Rus a mai evoluat la clubul banatean in sezonul 2021-2022. Tot la capitolul veniri, Ripensia a anunțat aducerea atacantului Patrick Andreaș. Nascut la Timișoara,…

- Johnny Bota,o figura cunoscuta in zona muzicala din Timișoara implinește astazi 67 de ani, ocazie cu care redacția PRESSALERT.ro ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Artistul nascut la Timișoara a debutat in anul 1977, ca basist al trupei Experimental Quintet 2, cu care a obtinut Marele Premiu al Festivalului…

- Scena muzicala timișoreana are parte de un nou proiect pus la cale de catre doi dintre membrii formației The Bandits, Razvan Munteanu și Francis Mozes, care iși propune sa abordeze stilul retro electro combinat cu elemente live. „No DJ a aparut in 2023 și ceea ce vrem noi este sa imbinam muzica electronica…

- Adrian Dinu Schwartz, fondatorul trupei ABRA, implineste astazi 64 de ani, ocazie cu redacția PRESSALERT.ro ii ureaza La Multi Ani! Formatia timisoreana a fost creata in 1984 și a avut parte de o serie de concerte in toata tara, in special in mediile studentesti și inregistrari la radio-televiziune,…

- Aniversarea a 24 de ani de existența a brandului de petreceri anonimTM va avea loc in acest an intr-o locație cat se poate de inedita, pe vaporul Pelican, care va face o tura dus – intors intre Timișoara și Sanmihai cu o petrecere de zile mari, desfaurata pe timp de zi. Prima petrecere sub eticheta…

- Ca urmare a succesului premierei de gala, ce a avut loc la Sala Palatului in data de 16 octombrie și care a reunit intreaga familie Phoenix, filmul „PHOENIX – Povestea” va fi prezentat in 8 proiecții speciale, in cadrul unui turneu național organizat in luna decembrie. Turneul va fi lansat la Alba Iulia,…

- Tavi Iepan implinește astazi frumoasa varsta de 64 de ani, ocazie cu care redacția PRESSALERT.ro ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Desi a cochetat pentru scurt timp cu chitara inca de la varsta de sapte ani, fondatorul trupei Rezident Ex, a devenit indragostit de muzica dupa ce parintii sai i-au interzis…

- Dupa apariția primelor fotografii cu Fantana cu Pești „renovata”, sute de timișoreni s-au aratat revoltați de aspectul pe care il are acum unul dintre simbolurile centrului Timișoarei. Majoritatea celor care au facut aprecieri sunt de parere ca actuala culoare data fantanii este total nepotrivita. Fostul…