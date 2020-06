Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții de liceu pot da Bacalaureatul in prima sesiune chiar daca au febra, care nu le permite intrarea in sala, a subliniat vineri seara ministrul Educației, Monica Anisie, la Digi 24. Ei pot da examen in condiții speciale, o procedura valabila și in anii trecuți. „Metodologia de Bacalaureat prevede…

- “Am votat astazi PENTRU moțiunea simpla impotriva ministrului Educației, Monica Anisie, asemenea celorlalți 171 de colegi deputați care au considerat Post-ul Carmen Holban: “Monica Anisie a creat un haos de nedescris in educația naționala” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PNL a fost la guvernare 16 ani iar nereformarea sistemului de educatie i se datoreaza in mare parte, a declarat, luni, liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, la dezbaterea motiunii simple impotriva ministrului Monica Anisie."Doamna ministru, faceti ce fac mai toti ministrii, majoritatea,…

- Liderii PNL il contrazic pe premierul Ludovic Orban , care susține ca echipa sa guvernamentala nu va fi remaniata in perioada urmatoare. Chiar daca Orban a caracterizat informațiile aparute, pe aceasta tema, drept „fake news” ori minciuni gogonate, colegii sai de partid il contrazic. De aceasta data…

- Monica Anisie, ministrul educatiei și cercetarii, a declarat, in emisiunea “Din viața romilor”, ca “grupa mare la gradinita devine obligatorie”. Masura va intra in vigoare din toamna acestui an. “Aș vrea sa nu uite nici parinții, nici autoritațile, ca tot vorbeam de inspectori, ca incepand din anul…

- Elevii, in principiu, vor purta masti in clasa, dar o decizie in acest sens urmeaza sa fie luata de Ministerul Sanatatii, a declarat, duminica seara, ministrul Educatiei, Monica Anisie. ‘Noi, inca, nu am transmis ordinul cu privire la masurile pe care trebuie sa le luam in perioada revenirii elevilor.…

- Persoanele de peste 65 de ani pot, de luni, sa iasa din casa in doua intervale orare: 7,00 - 11,00 si 19,00 - 22,00, a anuntat presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a avut o sedinta la Palatul Cotroceni privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la care au participat premierul Ludovic…

- Val de nemulțumiri printre elevi. Aceștia ii cer ministrului Educației, Monica Anisie, sa retraga ordinul prin care ii obliga sa participe la cursurile online. Tinerii vin in schimb cu alte propuneri. Au doua scenarii de acțiune, in cazul in care activitatea de la școala se va ... The post Școala online,…