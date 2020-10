Anisie: Elevii care nu poartă mască la școală vor avea nota scăzută la purtare Elevii care nu poarta masca de protecție la școala vor avea nota scazuta la purtare, a declarat, vineri, ministrul Educației, Monica Anisie. "Daca un copil nu respecta regulile, trebuie sa ii explice profesorul ca este important sa se gandeasca la pericolul pe care il realizeaza fața de cei din jurul lui, avand in vedere faptul ca exista posibilitatea sa aiba virusul respectiv. Exista in regulamentul pentru organizarea și funcționarea unitații de invațamant prevederi cu privire la sancționarea elevilor, de asemenea, in statutul elevului sunt prevazute. Daca va uitați la noul regulament sunt prevederi… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

