Vacanța de Paște. Când intră elevii în vacanță și câte zile libere vor avea? Astfel, vacanța de primavara incepe sambata, 27 aprilie și de incheie marți, 7 mai. Programele nationale „Scoala altfel” si „Saptamana verde” se desfasoara pana pe 26 aprilie 2024, in intervale de cate cinci zile consecutive lucratoare, a caror planificare se afla la decizia unitatii de invatamant.Urmatoarea minivacanța, dupa cea de Paște, va fi de Rusalii, cand parinții vor avea 6 zile libere. 1 Iunie, Ziua copilului, va fi sambata. Nu va fi weekend prelungit.Anul scolar 2023-2024 se incheie pe 31 august 2024. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

