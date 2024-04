Vacanța de Paște 2024. Când începe perioada cu zile libere pentru elevi și profesori și când se întorc la școală Vacanța de Paște 2024. Cand incepe perioada cu zile libere pentru elevi și profesori și cand se intorc la școala Vacanța de Paște 2024. Elevii intra, la finalul lunii aprilie, in vacanța de primavara. Vor avea 11 zile libere, inclusiv perioada de 1 Mai și cea a sarbatorilor de Paște. Apoi revin la școala, pentru ultimul modul de cursuri. Vacanța de Paște 2024 va fi pentru elevi in perioada 27 aprilie – 7 mai. Cursurile […] Citește Vacanța de Paște 2024. Cand incepe perioada cu zile libere pentru elevi și profesori și cand se intorc la școala in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

