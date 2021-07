Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, s-a declarat, joi, ingrijorat de situatia de securitate din Afganistan, in contextul in care Marea Britanie este pe cale sa finalizeze retragerea trupelor care au participat la misiunea NATO. "Daca ma intrebati daca sunt incantat de actuala situatie din Afganistan,…

- Marea Britanie isi va retrage pana la sfarsitul acestei saptamani ultimii militari din Afganistan, afirma surse politice de la Londra citate de cotidianul The Guardian. "Ultimii militari ai contingentului din Afganistan vor fi retrasi in urmatoarele cateva zile", a declarat un oficial britanic.…

- Emma Raducanu, jucatoare britanica de origine româna, se va duela cu Sorana Cîrstea (45 WTA) în turul trei de la Wimbledon, dupa ce a produs surpriza și a eliminat-o pe Marketa Vondrousova (42 WTA).În vârsta de doar 18 ani, Raducanu (338 WTA) a avut nevoie de doar…

- Cercetatorii au precizat ca durerile de cap, durerile in gat si secretiile nasului sunt cele mai frecvente simptome asociate cu cea mai raspandita varianta Covid din Marea Britanie, relateaza The Guardian. Datele, colectate de aplicatia Zoe, in care utilizatorii introduc simptomele lor de…

- Miniștrii de finanțe ai statelor G7 ar putea sprijini inființarea unei cote a impozitului pe profit la nivel global, in cadrul discuțiilor care vor avea loc la Londra, vineri, relateaza The Guardian. Din grupul G7 fac parte SUA, Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Japonia, Italia.

- Zeci de cetațeni europeni, in majoritate femei tinere, au avut parte de exteriențe traumatizante doar pentru ca și-au cautat un loc de munca in Marea Britanie. Maria și Eugenia, doua femei din Spania, au fost reținute in aeroportul Gatwick din apropiere de Londra, la scurt timp dupa ce au ajuns in Regat…

- Craig Wright, un inginer australian în știința calculatoarelor care pretinde ca a creat bitcoin, a intentat o acțiune în instanța la Londra împotriva a 16 dezvoltatori de software pentru a încerca sa obțina bitcoini în valoare de 4 miliarde de lire sterline, relateaza The…

- O disputa franco-britanica pe tema drepturilor de pescuit din apele insulei Jersey, o dependența a coroanei britanice din Canalul Manecii, la doi pași de coastele Franței, a escaladat miercuri și joi, simbolic pentru starea relațiilor dintre UE și Regatul Unit, la doar patru luni dupa ce Brexit-ul a…