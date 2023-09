Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat, miercuri, dupa ce autoritațile romane au anunțat ca intr-adevar au fost gasite fragmente dintr-o drona ruseasca in județul Tulcea. „Gandiți-va ce s-ar fi intamplat daca Putin ar fi reușit sa puna piciorul cum trebuie in Ucraina”, a afirmat liderul…

- Catalin Drula, presedintele USR, i-a acuzat, miercuri, pe oficialii romani și in special pe președintele Klaus Iohannis ca au bagat „sub preș” informațiile primite din partea ucraineana ca o drona ruseasca a explodat pe teritoriul Romaniei, informeaza News.ro. „Au mintit timp de 2 zile. Ucraina a spus…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a confirmat, miercuri, in timpul unei vizite la Plauru, in judetul Tulcea, ca au fost gasite bucati ”care pot fi dintr-o drona” ruseasca. Declaratiile sale vin la o zi dupa ce presedintele Klaus Iohannis afirma ca nu a existat nicio piesa si nicio drona si nicio alta…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar (PSD), a declarat miercuri, prezent in localitatea Plauru din județul Tulcea, ca a gasit la fața locului resturi care ar putea proveni de la o drona ruseasca. Afirmația vine dupa ce Ucraina insista de cateva zile ca drone ruse au cazut pe teritoriul romanesc, dupa…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, susține de la ora 19.00 o declarație de presa in care va prezenta concluziile Corpului de control referitoare la tragicul accident din 19 august, din localitatea 2 Mai, județul Constanța.

- Yolanda Diaz (52 de ani), vicepremierul Spaniei, s-a revoltat dupa gestul facut la festivitatea de premiere la CM 2023 feminin de Luis Rubiales, care a felicitat-o prea afectuos pe Jennifer Hermoso, provocand indignare și multe critici in Spania.

- Ministrul Apararii Naționale a evidențiat ca atacurile indreptate impotriva infrastructurii critice, cum ar fi facilitațile portuare și alte elemente esențiale pentru funcționarea normala a țarii, sunt de natura inumana și nu au nicio justificare legala sau morala.„Ministerul Apararii Naționale condamna…

- Patru barbați banuiți ca au intrat in casa peste o familie din Oravița, acum aproape patru luni, au fost depistați de polițiștii carașeni in celalalt capat al țarii. Trei suspecți au fost prinși de polițști in luna aprilie, iar un al patrulea a fost reținut ieri de oamenii legii, la Tulcea. „Ieri, 19…