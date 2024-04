Familia unei tinere insarcinate care a pierit in mod tragic, cu cateva luni inainte de a-și vedea implinit visul de a deveni mama, trece prin momente cumplite. Și așteapta raspunsuri. Oamenii vor sa afle ce s-a intamplat și cum a fost posibil ca Maria, o tanara de 38 de ani, gravida in patru luni, sa […] The post Reacția conducerii spitalului din Bacau in cazul tinerei gravide care a murit/Iubitul femeii: „Este o nebuloasa cu acea fisa a Mariei” first appeared on Ziarul National .