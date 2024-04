Stiri pe aceeasi tema

- Familia unei tinere insarcinate care a pierit in mod tragic, cu cateva luni inainte de a-și vedea implinit visul de a deveni mama, trece prin momente cumplite. Și așteapta raspunsuri. Oamenii vor sa afle ce s-a intamplat și cum a fost posibil ca Maria, o tanara de 38 de ani, gravida in patru luni, sa…

- Noi detalii au ieșit la iveala in cazul Mariei, femeia gravida din Galați care a murit impreuna cu copilul pe care il purta in pantece. Aceasta a decedat la 24 de ore dupa internarea in Maternitatea din Bacau.

- Tragedie la Maternitatea din Bacau: O femeie in varsta de 38 de ani și fatul pe care il purta in pantece au murit la doar 24 de ore dupa ce s-a internat. Soțul ei acuza spitalul ca a lasat-o nesupravegheata și ca nu i s-au acordat ingrijiri medicale adecv

- Cazul tinerei Alexandra Ivanov , gravida moarta cu zile la maternitatea din Botoșani, nu este, din pacate, singular. O femeie de 38 de ani, insarcinata in patru luni, s-a stins din viața la nici 24 de ore de la internarea in Spitalul Județean Bacau. Familia femeii ii acuza pe medici de neglijența și…

- Cazul tinerei Alexandra Ivanov , gravida moarta cu zile la maternitatea din Botoșani, nu este, din pacate, singular. O femeie de 38 de ani, insarcinata in patru luni, s-a stins din viața la nici 24 de ore de la internarea in Spitalul Județean Bacau. Familia femeii ii acuza pe medici de neglijența și…

- Conform informațiilor existente, femeia s-a prezentat la spital cu dureri abdominale puternice, febra, frisoane și dureri de cap. Deși au constat ca sarcina s-a oprit din evoluție, medicii nu au luat masuri imediate, gravida fiind lasata sa agonizeze, spun rudele femeii.Cand au decis in cele din urma…

- Scene cumplite la inmormantarea Andreei, studenta ucisa de Mirel in Timișoara. Au aparut imagini dureroase de la tragicul eveniment. O mulțime de oameni au adus flori și au venit sa iși ia ramas bun de la cea care le-a fost prietena, colega și mai ales fiica. Parinții Andreei sunt devastați de ceea…

- Familia lui Gabi Stangau sufera cumplit dupa moartea lui. Diana, soția artistului, nu pierde nicio ocazie in care sa il viziteze la mormant sau la locul unde acesta s-a stins din viața. Familia și prietenii lui au decorat locul unde s-a produs tragedia cu o mulțime de lumanari și candele, iar imaginile…