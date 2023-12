Guvernul si-a dat seama ca, de fapt, nu are bani pentru toate maririle salariale pe care le-a promis, asa ca a intocmit o lista cu angajatii din aparatul bugetar care nu vor primi lefuri suplimentate. Asta se intampla in timp ce angajații de la Fisc, cei din Vami si de la Ministerul Finanțelor continua protestele. […] The post Angajatii din Romania care au fost „tepuiti” de Guvern, la final de an. Lor NU li se maresc salariile, de fapt! first appeared on Ziarul National .