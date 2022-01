Angajările din SUA au crescut sub aşteptări în decembrie Angajarile din afara sectorului agricol au crescut cu 199.000 de posturi in decembrie, potrivit datelor Departamentului Muncii. Datele aferente lunii noiembrie au fost revizuite in crestere, la un avans de 249.000 de posturi, in loc de 210.000. Rata somajului a scazut de la 4,2% in noiembrie la 3,9%, evolutie care scoate in evidenta deficitul de forta de munca. Economistii intervievati de Reuters prognozau ca numarul angajarilor va creste cu 400.000 si ca rata somajului va cobori la 4,1%. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Stiri pe aceeasi tema

