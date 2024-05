Stiri pe aceeasi tema

- Economia Marii Britanii a inregistrat in primul trimestru al anului 2024 cea mai mare crestere din ultimii aproape trei ani, punand capat recesiunii tehnice in care intrase in a doua jumatate a anului trecut si oferind un impuls premierului Rishi Sunak inainte de alegeri, relateaza Reuters si AFP, preluate…

- Economistii chestionati de Reuters se asteptau la o valoare de 3,1%. Preturile alimentelor au avut ceaq mai mare influenta in scaderea indicatorului general, a spus ONS, in timp ce carburantii au avut o influentacrescatoare. Inflatia de baza, excluzand energia, alimentele, alcoolul si tutunul, a fost…

- Banca Angliei a anuntat vineri o revizuire a previziunilor sale privind inflatia care are loc ”o data la o generatie”, in urma unei revizuiri mult asteptate efectuata de fostul presedinte al Rezervei Federale, Ben Bernanke, transmite Reuters.

- Datele oficiale demonstreaza ca viziunea propusa romanilor la preluarea mandatului de premier a fost una corecta, susține premierul Marcel Ciolacu, dupa publicarea, joi, de catre INS a datelor care arata o scadere a ratei inflației in luna martie. Premierul Marcel Ciolacu arata, joi, intr-o postare…

- In SUA, Australia, Spania si Mexic, aproximativ 70% dintre adulti au spus ca sunt ”foarte sau oarecum stresati” de bani. Procentul s-a redus usor la 63% in Marea Britanie, 57% in Germania, 55% in Elvetia si aproximativ jumatate din locuitori din Singapore si Franta. In aceste tari, intre jumatate si…

- In Prahova, producția la ambele culturi agricole a fost mai mare decat in anul 2022 La nivelul Uniunii Europene, Romania s-a situat pe primul loc la suprafata cultivata cu floarea soarelui si porumb boabe, conform Agerpres. Potrivit datelor provizorii publicate la sfarșitul saptamanii trecute de Institutul…

- Banca Angliei menține dobanda cheie. Mai exact, Banca Angliei (BoE) a decis sa mentina dobanda de politica monetara la 5,25%, cel mai ridicat nivel incepand din 2008, iar guvernatorul BoE, Andrew Bailey, a declarat ca economia britanica „progreseaza in directia cea buna” si „exista noi semne incurajatoare…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie, a doua cea mai mare piața auto din Europa, au crescut cu 14%, inregistrand in februarie cel mai bun rezultat din ultimele doua decenii, insa vanzarile de autoturisme Dacia au scazut, arata datele publicate de Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile…