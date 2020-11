Andrei Ștăfănescu și soția lui, Antonia, au divorțat Andrei Ștafanescu și soția lui, Antonia, au decis sa puna capat casniciei. Cei doi au facut anunțul divorțului pe rețelele de socializare. „Dragii noștri, dupa cum bine știți, mereu am fost discreți cu evenimentele din familia noastra, lucru pe care l-am facut și acum. Din respect pentru voi am hotarat ca este momentul sa va informam despre situația noastra, pentru a nu exista neințelegeri. Dupa 7 ani de relație, o poveste frumoasa de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne desparți. In luna septembrie… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

