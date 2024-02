Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la 12 zile dupa finalul audierilor de la TAS in cazul de dopaj, Simona Halep (32 de ani) a transmis un mesaj public, declarandu-se ușurata ca „am avut șansa sa-mi prezint apararea și sa demonstrez ca niciodata nu am recurs la niciun fel de dopaj”. Nume importante din tenis, precum Boris Becker…

- Simona Halep a postat pe contul sau de pe o rețea sociala un mesaj legat de audierea in fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, la mai bine de doua saptamani de la momentul respectiv.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, suspendata pe o perioada de patru ani, in urma unui test antidoping pozitiv, a anuntat ca așteapta decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv cu capul sus.

- Simona Halep a ieșit in urma cu doar cateva minute de la TAS, la finalul celor trei zile de audieri in cazul de dopaj in care e implicata. Sportiva noastra a parasit audierile cu zambetul pe buze și a facut scurte declarații in fața presei, noteaza Eurosport. „Nu pot sa va spun nimic de la audieri,…

- Cele trei zile de audieri la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne in cazul de dopaj Simona Halep s-au incheiat. La iesirea din tribunal, dupa ultima zi de audieri, Halep aa declarat ca este increzatoare ca adevarul va iesi la suprafata."Nu pot sa va spun nimic de la audieri, dar va…