Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata Stela Enache in tinerețe. Iata cateva imagini cu artista de la inceputul carierei. Cantareața implinește maine, pe data de 24 ianuarie, varsta de 74 de ani. Vedeta are motive sa radieze de bucurie.

- Iulia Vantur este plecata in India de peste 10 ani și nu are de gand sa mai revina in Romania. Nu va petrece nici macar Craciunul pe meleaguri romanești, dar nu are de gand sa renunțe la tradițiile cu care a crescut. Ce respecta an de an și cum iși alina dorul de cei dragi. […] The post Ce va face Iulia…

- Un nou episod de vreme rea lovește Romania la sfarșitul saptamanii, Dupa cateva zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate, urmeaza o racire a vremii. Meteorologii anunța ca temperaturile se vor situa peste normalul perioadei in intervalul din preajma Craciunului și pana spre Anul Nou.

- Gina Pistol și Smiley traiesc o zi de neuitat, marcand aniversarea implinirii a 43 de ani pentru frumoasa prezentatoare TV. Artistul Smiley, cunoscut pentru stilul sau romantic, i-a facut soției sale o declarație extrem de emoționanta pentru soția sa. Declarația lui Smiley pentru Gina Pistol Cu o emoționanta…

- Andreea Popescu și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare, asta dupa ce s-a afișat complet schimbata. Vedeta a decis sa se vopseasca, mai ales ca partenerul ei de viața iși dorea sa o vada blonda. Iata cum arata acum, dupa ce a pașit in salonul de infrumusețare!

- Andreea Popescu a decis sa țina post timp de 40 de zile. Cu ce provocari se confrunta indragita vedeta. Ce a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars. Cum ii implica soția lui Rareș Cojoc pe cei mici atunci cand vine vorba de credința și biserica.

- Fara doar și poate Andreea Popescu și soțul ei, Rareș Cojoc, sunt exemplul de iubire in showbiz-ul romanesc! Au relația ideala, iar asta o demonstreaza chiar ei, cu fiecare apariție de care au parte. Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan…

- Alimentele care vor fi mai ieftine de sarbatori: Cozonacul, vedeta listei. Preturile produselor raman plafonate pana pe 31 ianuarie 2024 Alimentele care vor fi mai ieftine de sarbatori: Cozonacul, vedeta listei. Preturile produselor raman plafonate pana pe 31 ianuarie 2024 Lista produselor al caror…