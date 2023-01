Stiri pe aceeasi tema

- Andreea, fosta concurenta de la Mireasa, a devenit mama. In urma cu o zi, tanara a adus pe lume un bebeluș sanatos, iar proaspatul tatic a postat cateva imagini cu minunea din viața sa. Iata ce au marturisit cei doi, dupa ce au devenit parinți.

- Raluca a venit in emisiunea Mireasa o femeie rece, plina de neincredere in barbați. Pe parcursul emisiunii, tanara l-a cunoscut pe Alex, iar cei doi au format o frumoasa relație. El a cerut-o in casatorie, iar ușor, ușor, concurenta s-a schimbat in bine și a devenit o alta femeie. Se pare ca iubirea…

- Dupa 10 ani de relație, Bursucu și-a cert iubita, pe Andreea, de soție. Cel care i-a fost coleg lui Teo Trandafir in emisiunea de la Kanal D și viitoarea nevasta au impreuna doua fete.Dupa ani de relație, se pare ca Bursucu și-a facut curaj și a decis sa iși ceara iubita in casatorie. Acesta a marturisit…

- Ultimele zile au fost mai tensionate pentru Deni și Viorel. Dupa mai multe discuții, cei doi au analizat mai mult situația in care se afla și au decis sa puna punct conflictului. Doar ca, nici acest moment nu a fost lipsit de tensiuni, caci Deni susține ca Viorel nu este gata pentru a face pasul cel…

- In ediția din aceasta seara de la Mireasa-Capriciile iubirii, Miruna a marturisit ca nu iși mai dorește sa vorbeasca despre acest subiect in care este implicata atat ea, cat și Cosmin. Miruna a declarat ca iși dorește sa treaca peste desparțire și Cosmin.

- Lacrimi și suspine de durere varsat Oxy in semifinala Chefi la cuțite, cand a rememorat copilaria grea pe care a avut-o. Roxana Crudu a fost parasita de parinții biologici și apoi adoptata, dar nici viața in familia care a crescut-o nu a fost ușoara. Semifinalista a povestit totul plangand.

- Radu Valcan a plecat in Thailanda, unde se filmeaza noul sezon al emisiunii „Insula iubirii”. Adela Popescu a ramas acasa cu cei trei copii, iar de curand, le-a povestit fanilor cum arata o zi din viața ei cat soțul ei este departe de casa.

- Ștefania Pop a parasit show-ul culinar Chefi la cuțite in ediția difuzata pe 21 noiembrie 2022. Concurenta din echipa lui Florin Dumitrescu a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale.