Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a informat, luni, ca a discutat cu directorul Societatii de Transport Bucuresti (STB) si s-a declansat o ancheta interna privind soferii care nu ar da drumul la aer conditionat. Discuția vine in contextul in care Administratia Nationala de Meteorologie (ANM)…

- ”E o oportunitate pentru Bucuresti, avem 150 km linie tramvai. Primarii din anii ’90-2000 au facut 100 din 150 km pe care ii stim si au ramas 50 km care sunt intr-o stare deplorabila, inclusiv Calea Calarasilor, cea unde s-a intamplat acest incident. In primul rand ca STB-ul a facut asa-numitele DALI-uri,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni ca palmierii extrasi de la Piata Unirii vor fi dusi la Primaria Sectorului 3, el subliniind ca acestia au fost plantati ilegal. Edilul general a afirmat ca terenul pe care a lucrat Primaria Sectorului 3 se afla in proprietatea Primariei Capitalei…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni ca palmierii extrasi de la Piata Unirii vor fi dusi la Primaria Sectorului 3, el subliniind ca acestia au fost plantati ilegal. Edilul general a afirmat ca terenul pe care a lucrat Primaria Sectorului 3 se afla in proprietatea Primariei Capitalei…

- Primarul municipiului București, Nicușor Dan, a anunțat ca lotul de 100 de troleibuze Solaris va fi livrat inainte de termenul prevazut in contract. Vehiculele vor ajunge in capitala in prima parte a anului viitor.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat marți ca s-a ințeles cu reprezentantii firmei Solaris sa livreze cele 100 de troleibuze anticipat fata de graficul propus initial in procedura de licitatie. Troleibuzele vor putea fi livrate in primul trimestru al anului viitor, in intervalul ianuarie - martie,…

- Primaria Municipiului București și reprezentanții firmei Solaris au convenit ca livrarea celor 100 de troleibuze contractate de municipalitate sa se faca anticipat fața de graficul de livrare propus inițial in procedura de licitație.

- "Am caștigat procesul cu Ministerul Fondurilor Europene, Curtea de Apel București anuland penalitatea de 84 milioane lei pe care acesta ne-o aplicase.Cele 100 de tramvaie Imperio sunt finanțate prin Programul Operațional Regional, iar Ministerul aplicase o penalitate de 10% din valoarea contractului,…