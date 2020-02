Stiri pe aceeasi tema

- Copilul de 4 ani care intrase in coma dupa ce i s-a facut anestezie totala la o clinica stomatologica din Pitești a murit, a anunțat medicul Raluca Alexandru, purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii Grigore Alexandrescu din București. Ministerul Sanatații anunțase ieri ca micuțului i-a fost facuta…

- Presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia, a declarat marti ca Romania are nevoie de un Plan national de cancer si de un Registru national pentru aceasta patologie. "Este stiut ca in Romania in fiecare zi mor 142 de pacienti din aceasta patologie - copii si adulti. Este…

- Noul tip de coronavirus, care a facut deja noua victime in China, a pus in alerta maxima și autoritațile din Romania.Ministerul Sanatații a anunțat, miercuri, ca se vor lua masuri urgente, dupa a fost solicitat specialiștilor un plan impotriva raspandirii virusului in Romania. Acestea se refera, in…

- Victor Costache, ministrul Sanatații a solicitat specialiștilor in sanatate publica un Plan de acțiune, suplimentar, pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor prin gripa, precum și pregairea unui set de masuri pentru intervenția sistemului de sanatate publica in cazul apariției imbolnavirilor…

- Secretarul de stat Nelu Tataru a declarat, marți, ca Ministerul Sanatații a inceput un control pentru verificari in cazul dezvaluirilor facute marți de Libertatea. Este vorba despre acuzațiile de mituire de peste un deceniu a medicilor de o companie farmaceutica din Romania, KRKA, care are și orubrica…

- Medicul Mircea Beuran susține ca nu a fost de la bun început în echipa care a intrat în operație cu pacienta care a fost arsa în timpul procedurii de la Spitalul Floreasca, el fiind în drum spre spital când s-a întâmplat incidentul. „M-a…

- Trei persoane au fost ranite aseara in Capitala, intre care un copil de 9 ani, in urma unui carambol in care au fost au fost implicate doua autoturisme si un autobuz al Societații de Transport Bucurețti (STB), informeaza Agerpres. Accidentul a avut loc pe Calea Dorobanti, in apropierea Colegiului National…

