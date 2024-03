Peste 5.000 de medici și asistente protestează luni în București Spitalele din țara sunt in pragul grevei generale. Peste 5.000 de doctori și angajați din Sanatate vor participa azi la un miting de amploare in București. Vor protesta la Guvern, iar apoi vor pleca in marș spre ministerele Muncii și Sanatații și apoi Palatul Parlamentului. Este vorba despre medici, asistente, infirmieri, personal Tesa, care sunt nemulțumiți de salariile convenite cu Ministerul Sanatații care ar urma sa fie majorate cu peste 26% pe medie. Protestatarii vor ca majorarea sa fie de peste 26% pe anvelopa salariala, care include și sporurile și garzile. Revendicarile susținute de… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

