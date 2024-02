Jurnalistul american Tucker Carlson a anunțat pe Instagram data și ora la care va difuza interviul cu Vladimir Putin, pe care l-a realizat la Moscova, in aceasta saptamana.Tucker Carlson a ajuns in Rusia la sfarșitul saptamanii trecute. Pe 6 februarie, el a anunțat ca ii va lua un interviu președintelui rus. Pe 7 februarie, secretarul de presa de la Kremlin, Dmitri Peskov, a declarat ca Vladimir Putin a acordat deja un interviu unui jurnalist american.In postarea de pe Instagram, Carlson publica o fotografie afiș in care anunța ca interviul va fi difuzat pe site-ul sau, tuckercarlson.com joi,…