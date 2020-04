Stiri pe aceeasi tema

- DSP Dambovita are in desfasurare o ancheta epidemiologica la Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice Racari. O ingrijitoare de la azil a fost depistata pozitiv. la fel si sotul acesteia.

- Un numar de 13 persoane de la Caminul pentru Persoane Varstnice "Sfantul Spiridon" din Galati, administrat de Primaria municipiului, au fost confirmate cu noul coronavirus, a anuntat, miercuri, Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati. Potrivit sursei citate, toti cei 139 de batrani internati au fost…

- O ancheta epidemiologica este in desfasurare la Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice (CRPV) Odobesti, din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea, dupa ce doi beneficiari au fost depistati pozitiv la COVID-19, a informat, miercuri, Institutia Prefectului…

- O ancheta epidemiologica a fost demarata de catre reprezentantii DSP Iasi dupa ce un preot si un dascal de la biserica lipoveneasca din Targu Frumos au fost confirmati cu noul coronavirus. Primarul orasului Targu Frumos, Ionel Vatamanu, a declarat, luni, ca preotul si dascalul comunitatii lipovenesti…

- Rezultate negative la COVID-19, pentru cadrele medicale de la Spitalul Caritas in Eveniment / on 13/04/2020 at 14:50 / Cele 25 de cadre medicale identificate ca fiind contacți direcți ai cazurilor confirmate pozitiv pe Secția de boli infecțioase de la Spitalul Caritas au primit rezultatele testelor-…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Mures si efective marite de politisti, jandarmi, politisti locali si militari monitorizeaza atent cartierul Unirii din Targu Mures, dupa ce, in urma cu o zi, un barbat care nu se afla in evidente a decedat in urma infectiei cu coronavirus. Ancheta epidemiologica a…

- In cursul zilei de 31 martie 2020, reprezentantii Spitalului Clinic de Urgenta Sf. Ioan au primit confirmarea testului pozitiv la COVID 19 pentru o pacienta cu varsta de 62 de ani care realiza procedurile de dializa in sectia de nefrologie si dializa a unitatii sanitare, a precizat Grupul de Comunicare…