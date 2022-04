Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson are o intrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, sambata dupa-amiaza, in Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Presedintele Comitetului de Ancheta rus, Aleksandr Bastrakin, a dat ordin miercuri directiei principale de investigatii din cadrul acestei structuri de pe langa Parchetul rus sa ancheteze circumstantele incidentului de la Ambasada Federatiei Ruse din Romania, a anuntat serviciul de presa al institutiei,…

- Presedintele Comitetului de Ancheta rus, Aleksandr Bastrakin, a dat ordin miercuri directiei principale de investigatii din cadrul acestei structuri de pe langa Parchetul rus sa ancheteze circumstantele incidentului de la Ambasada Federatiei Ruse din Romania.

- O ancheta interna a fost deschisa la Inspectoratul de Politie Judetean Harghita, in urma unui accident rutier petrecut vineri seara si in care au fost implicati trei politisti activi si un rezervist, unul dintre acestia decedand, iar ceilalti au fost raniti.Seful IPJ Harghita, comisarul sef Mircea-Stefan…

- Ancheta in cazul avionului de acrobatie care s a prabusit sambata la Strejnicu, evenimentul soldandu se cu decesul pilotului, a fost preluata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, fiind efectuata impreuna cu politistii Serviciului Judetean de Transporturi Prahova, a transmis Inspectoratul…

- Kanal D nu a mai difuzat interviul cu Diana Șoșoaca realizat de Denise Rifai și care ar fi trebuit difuzat aseara, ora 22.30, pe postul sus amintit. Ultima ediție a show-ului ”40 de intrebari cu Denise Rifai” a fost inlocuita cu o emisiune in reluare. ”40 de intrebari cu Denise Rifai, anulata de sistem,…

- Potrivit ANAF, inspectorii fiscali au identificat o firma cu sediul in Bucuresti prin intermediul careia „in perioada 2019–2021, s-au vandut online telefoane mobile de ultima generatie si s-au obtinut venituri totale de aproape 43 milioane de lei, fara a fi inregistrate si declarate”. „Astfel, reprezentantii…

- Copreședintele AUR, George Simion, pregatește un nou protest, in București, care va fi organizat pe data de 27 februarie. Intr-o transmisiune live pe Facebook, din Parlament, Simion le cere oamenilor sa vina ”pentru a da de pamant cu aștia”.”Veniți cu toții, care cu mașinile, care cu…