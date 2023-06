Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara la emisiune, Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut un moment unic pe scena de la Te cunosc de undeva. Jurații au avut mai multe comentarii dupa show-ul pe care cei doi artiști l-au facut. Iata in cine s-au transformat in aceasta ediție!

- In aceasta seara, in ediția cu numarul noua a emisiunii Te cunosc de undeva, Anca Țurcașiu și Jean Gavril au facut un show incendiar. Cei doi concurenți s-au transformat in Gogol Bordello și au cantat „Pala Tute”. Cum au comentat jurații momentul lor.

- Show incendiar in aceasta seara, in ediția cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 19. Anca Turcasiu si Jean Gavril s-au transformat in Dua Lipa și au interpretat piesa "Don't start now". Cum au comentat jurații prestația celor doi concurenți.

- Anca Țurcașiu s-a sarutat la Te cunosc de undeva. Cantareața și Jean Gavril au facut show in ediția din aceasta seara a emisiunii. Cei doi s-au transformat in Maari 2 și au interpretat piesa "Rowdy Baby".

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au creat un moment de senzație pe scena de la Te cunosc de undeva! sezonul 19, ediția din 22 aprilie 2023. Cei doi s-au transformat in Maari 2 și au creat un moment unic.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva, sezonul 19, a adus multe zambete in randul juraților, pentru ca toți concurenții au dat tot ce au avut mai bun. Ei bine, și echipa formata din Anca Turcasiu si Jean Gavril a facut un show incendiar. Iata cum au fost jurați cei doi!

- Transformare incredibila in prima ediție a emisiunii Te cunosc de undeva! Anca Turcasiu si Jean Gavril au intrat in pielea personajelor Sarah Brightman și Antonio Banderas și au interpretat piesa ”The Phantom of The Opera”. Cum au reacționat jurații.

- Prima ediție a competiției ”Te cunosc de undeva” a inceput cu o surpriza de proporții pentru telespectatori. Emilian și WRS au facut un spectacol incendiar pe ritmurile lui Sam Smith, așa cum i-au obișnuit deja pe fani. Cei doi concurenți au revenit pe scena in sezonul 19, cu o dorința arzatoare de…