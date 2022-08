Stiri pe aceeasi tema

- Anca Dumitra, cunoscuta ca Gianina din „Las Fierbinți”, a fost ceruta in casatorie de iubitul austriac. Actrița a fost data de gol de Catalin Maruța in emisiunea de astazi. Astazi, 31 august, Anca Dumitra a implinit 35 de ani, motiv pentru care Catalin Maruța a sunat-o in direct și i-a urat „La mulți…

- Unde iși va boteza Magda Palimariu baiețelul, dar și cine vor fi nașii celui mic. Vedeta a spus despre parinții spirituali ai copilului ca fac parte deja din familie și sunt niște persoane extrem de apropiate. Primele declarații ale fostei prezentatoare despre marele eveniment.

- Maria Constantin a avut parte de o cerere in casatorie ca-n filme la Splash! Vedete la apa. Cum a reacționat indragita artista atunci cand iubitul ei, Robert Stoica, și-a luat inima in dinți și a intrebat-o. Cantareața nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi.

- Majda Aboulumosha traiește o poveste de iubire cu Mihai de aproximativ patru ani de zile. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea”, de la Pro TV, a facut declarații despre viitorul ei soț și despre relația lor. Majda a dezvaluit ca e crede in casatorie și ca…

- Ramona de la Clejani a primit un inel de la un barbat din viața ei, care nu este iubitul ei, spune ea. Ei bine, artista a dat declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre o posibila cerere in casatorie. Iata ce spune celebra cantareața!

- Nunta mare in familia Malinei Avasilioaie! Paula Avasiloaie și soțul ei au spus marele "DA!", asta dupa ce au decis sa-și uneasca destinele in fața lui Dumnezeu. Mai multe vedete din showbiz-ul romanesc au participat la eveniment, printre care și Nicole Cherry, iar sora sa, Malina Avasilioaie, a fost…

- Bucurie mare in familia Vladuței Lupau! Fratele cantareței și frumoasa lui soție, Simina, au ajuns in fața altarului și s-au jurat iubire eterna in fața lui Dumnezeu. Nașii nu sunt nimeni alții decat Vladuța Lupau și partenerul ei de viața, iar frumoasa vedeta a postat deja primele imagini pe rețelele…

- Dupa cum bine știm, Gabi Badalau nu a mers la nunta lui Florin Salam și a Roxanei Dobre alaturi de Bianca Dragușanu, ci impreuna cu sora lui. Vedeta a dezvaluit acum din ce motiv nu a fost prezenta la marele eveniment din showbiz-ul romanesc.