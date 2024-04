Geanina din Las Fierbinți este însărcinată. Ce a declarat! Geanina din Las Fierbinți este insarcinata. Ce a declarat! Anca Dumitra, actrița care da viața personajului Geanina in serialul Las Fierbinți de pe Pro TV, este insarcinata. Ea a dat vestea chiar ieri, pe rețelele de socializare. Anca a postat mai multe fotografii in care burtica de gravida este foarte vizibila, semn ca sarcina este destul de avansata. „Pe un taram magic, unde visele devin realitate”, a scris ea in descrierea imaginilor. Postarea a strans aproape 40.000 de aprecieri și numeroase comentarii de felicitare. Anca este casatorita de anul trecut cu omul de afaceri austriac Manfred Spendier.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

