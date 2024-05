Stiri pe aceeasi tema

- Anisia Gafton (35 de ani), caștigatoarea show-ului „Sunt celebru, scoate-ma de aici”, este in culmea fericirii. Regina Junglei este un munte de talent și este foarte iubita in mediul online, dar și atunci cand apare la TV. Momentul cererii in casatorie a fost extrem de emoționant, iar Anisia Gafton…

- Anisia Gafton a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Serghei, in timpul vacanței petrecute de cuplu in Grecia. Caștigatoarea celui de-al doilea sezon al emisiunii „Sunt celebru, scoate-ma de aici” a postat pe rețelele sociale imagini cu momentul de care iși va aminti toata viața.

- Anisia Gafton a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Serghei, intr-un cadru de poveste, in timpul unei vacanțe in Grecia. Serghei a pregatit momentul perfect pentru a-i adresa intrebarea mult așteptata.Dupa cinci ani de relație, timp in care au fost și parteneri de scena, Serghei a ales sa o ceara…

- Anisia Gafton traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de partenerul ei, Florin Serghei. Cei doi sunt impreuna de șase ani, iar acum vedeta a dat vestea cea mare: a fost ceruta in casatorie. Cum arata inelul de logodna. Cum arata inelul de logodna primit de Anisia Gafton Anisia Gafton, caștigatoarea…

- Ieri a fost o zi speciala pentru Anamaria Ferentz. Iubitul ei și-a facut curaj și a cerut-o in casatorie. Barbatul a pus la cale totul, astfel incat momentul sa fie unul de neuitat. Nici ziua nu a fost aleasa la intamplare, asta pentru ca pe 8 mai au implinit trei ani de relație.

- Luna mai vine cu diverse vești pentru cele 12 zodii ale horoscopului, dar pentru o singura zodie vine cu vești excelente. Persoana nascuta sub acest semn zodiacal va fi ceruta in casatorie. Acest nativ din zodiac va radia de fericire in urmatoarea luna a acestui an. Iata despre cine este vorba, dar…

- Theo Rose, ceruta in casatorie! Ce i-a gravat Anghel Damian pe spatele inelului de logodna Continue reading Theo Rose, ceruta in casatorie! Ce i-a gravat Anghel Damian pe spatele inelului de logodna at Tabu.