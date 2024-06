Stiri pe aceeasi tema

- Bacalaureat 2024, sesiunea speciala: subiectele la Geografie, Informatica, Biologie, Logica, Fizica, Chimie – proba la alegere Bacalaureat 2024, sesiunea speciala. Elevii olimpici au susținut joi, 23 mai, proba la alegere in funcție de profil și specializare. In perioada 27-30 mai vor fi organizate…

- Elevii de clasa a IV-a au sustinut astazi, 21 mai, proba scrisa la Limba romana din cadrul Evaluarii Naționale 2024. Subiectele au fost pe doua numere, iar elevii au avut la dispoziție 60 de minute pentru a le rezolva. Iata care au fost cerințele!

- Evaluarea Naționala de la clasa a IV-a incepe pe 21 mai, cu proba scrisa la Limba romana. Elevii de clasa a II-a au susținut deja probele Evaluarii Naționale, iar cei care urmeaza sunt școlarii de clasa a IV-a. Evaluarea Naționala de la clasa a IV-a incepe pe 21 mai, cand va avea loc proba scrisa la…

- Evaluare Naționala 2024 clasa a II-a. Subiectele la proba de Romana citit. Cerințele pentru elevi la testarea din 14 mai Evaluare Naționala 2024 clasa a II-a. Marți, 14 mai, elevii au susținut testarea de Limba romana – citit. Joi, 16 mai, va fi ultima proba, la Matematica și Științe ale naturii. Testarile…

- Evaluare Naționala 2024 clasa a II-a. Subiectele la testarea de Romana scris. Ce au avut de rezolvat elevii Evaluare Naționala 2024 clasa a II-a. Subiectele la testarea de Romana scris au fost publicate de Ministerul Educației. Proba a fost susținuta luni de elevi. Marți va fi tstarea de Limba și comunicare…

- Elevii de clasa a II-a incep astazi Evaluarea Nationala cu proba scrisa la limba romana, respectiv limba materna, pentru cei din minoritatile nationale. Marți și miercuri vor avea loc testele de citire, iar joi, cel de matematica si stiintele naturii. Vineri se va desfasura proba de limba romana pentru…

- In perioada 13 29 mai este programata sesiunea de evaluari nationale la finalul claselor a II a, a IV a si a VI a in anul scolar 2023 2024, care se adreseaza unui numar de peste 500.000 de elevi cumulat .Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II a incepe luni, 13 mai, cu proba de Limba…

- „Pentru subiectul grilelor (…) incercam acum sa facem o modificare in platforma, dupa ce am vazut care au fost situațiile care au aparut la simulare, in așa fel incat atunci cand doi profesori corectori pe o grila introduc raspunsuri diferite (…) sa se intoarca lucrarile la aceiași corectori, cu rugamintea…