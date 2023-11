Analiză XTB: Companiile din energia regenerabilă pierd teren în favoarea producătorilor de combustibili fosili In ultimele luni, acțiunile din domeniul energiei regenerabile au pierdut puternic teren, inregistrand o performanța semnificativ mai mica fața de companiile producatoare de combustibili fosili, cele pe care ar trebui sa le inlocuiasca, potrivit unei analize publicate de compania XTB Romania. Una din explicații o reprezinta ratele mai mari ale dobanzilor, care au un impact […] The post Analiza XTB: Companiile din energia regenerabila pierd teren in favoarea producatorilor de combustibili fosili appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la Congresul Partidei Romilor Pro Europa, liderul UDMR Kelemen Hunor a avut mesaje taioase la adresa PSD și PNL, susținand ca maghiarii și romi sunt discriminați in Romania și a facut referire la noile masuri fiscale. Liderul UDMR a criticat noile masuri fiscale ale Guvernului Ciolacu, declarand…

- Parinții care au mai mult de doi copii ar urma sa primeasca o indemnizație lunara de cel puțin un salariu minim pe economie, dupa ce masura a fost adoptata tacit de prima Camera din Parlament. Proiectul de lege iși propune luarea unor masuri de stimulare a natalitații in Romania. Propunerea vizeaza…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca in sedinta de joi va veni cu reforma in jocurile de noroc, astfel ca nicio companie, daca nu are sediul social in Romania, nu va mai putea avea aceasta activitate pe teritoriul Romaniei. ”In sedinta de joi voi veni cu reforma in jocurile de noroc. Nicio companie,…

- Metodele cercetarii criminalistice se modernizeaza, dupa ce Politia Romana a realizat o achizitie de echipamente in valoare de un milion de euro. ”Structurile de criminalistica din Romania trec printr-un amplu proces de modernizare in aceasta perioada. Ramura bio-criminalisticii sau a geneticii judiciare,…

- Creșterea prețului petrolului transmite un semnal de ingrijorare, intr-un context in care se discuta despre creșterea sau menținerea dobanzilor de referința in SUA, in zona euro și in alte economii majore ale lumii, potrivit unei analize publicate de XTB Romania, broker de investiții pe piețe internaționale.…

- Studentii in varsta de pana la 30 de ani, inmatriculati in cadrul universitatilor din Romania, vor beneficia de o reducere de 90% la transportul cu trenul si metroul pe tot parcursul anului calendaristic, informeaza Antena 3. Sunt eligibili pentru reducerea de 90% studentii cu varsta pana in 30 de ani,…