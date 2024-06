Legitimații noi de parcare gratuită pentru persoanele cu dizabilități Reprezentanții Direcției de Asistența Sociala (DAS) Targu Mureș au anunțat luni, 17 iunie, faptul ca persoanele cu dizabilitați, care au domiciliul pe raza municipiului, au la dispoziție doua saptamani pentru a solicita modelul unic de card-legitimație pentru locuri gratuite de parcare, intrat in vigoare anul trecut, intrucat incepand cu data de 1 iulie vechiul format […] Post-ul Legitimații noi… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

