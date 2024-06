Stiri pe aceeasi tema

- Acesta va avea loc duminica, 16 iunie, cu incepere de la ora 9.00, punctul de intalnire fiind castelul Pekry-Radak din Ozd. Evenimentul are scopul de a promova ruta castelelor de pe teritoriul județului Mureș și turismul sustenabil, folosind mijloace de transport alternative, precum bicicleta sau trenul.…

- Asociația Visit Mures, in colaborare cu Asociația Anteportum organizeaza Turul ciclist al castelelor Visit Mureș – Valea Mureșului Inferior, care va avea loc duminica, in data de 16 iunie, 2024. Desfașurator: Turul incepe la ora 09:00 din fața castelului Pekry-Radak din Ozd și va continua cu vizita…

- Cea mai noua ediție a Turului ciclist Timișoara – Szeged. ajuns la a treia ediție, invita pasionații plimbarilor cu bicicleta sa pedaleze de la Timișoara la Szeged și retur in acest weekend. Asociatia Bastion-Varbastya si Clubul Velocitas organizeaza intre 25 și 26 mai 2024 a treia ediție a turului…

- Dupa succesul de anul trecut, Visit Mures organizeaza din nou Turul castelelor din județul Mureș, parcurs cu bicicleta. Evenimentul are scopul de a promova ruta castelelor de pe teritoriul județului Mureș și totodata turismul sustenabil, folosind mijloace de transport alternative, ca bicicleta și trenul.…

- Vineri, 26 aprilie, Catedrala Episcopala “Sfanta Treime” din Baia Mare va gazdui un nou episod al podcastului lui Mihai Morar, Fain & Simplu. De aceasta data invitat va fi Preasfintitul Iustin, episcop al Maramuresului si Satmarului. Evenimentul va incepe la ora 19.00, intrarea fiind libera. Source

- Se organizeaza ce de-a 11-a ediție a Festivalului Luminii la Targu Mureș, in data de 11 mai, a anunțat miercuri Filiala Targu Mureș a Organizației Naționale „Cercetașii Romaniei". Organizatorii susțin ca prin acest eveniment doresc sa ajute comunitatea mureșeana sa „redescopere frumusețea lucrurilor…

- Romania se afla printre cele opt reprezentative care vor participa la prima ediție a Ligii Națiunilor de Teqball 2024, organizata de Confederația Europeana de Teqball (CETEQ) in Belgia, pe 6-7 aprilie, aceasta fiind prima competitie europeana destinata echipelor nationale. „Nou infiintata Confederatie…

- In cadrul Liceului Teologic Penticostal din Baia Mare s-a desfașurat recent etapa județeana a competiției „Business Plan” – 2024, adunand elevi din diverse licee maramureșene implicați in invațamantul prin metoda firmelor de exercițiu. Evenimentul, inclus in ANEXA nr. 4 a O.M.E. nr. 3469/29.01.2024…