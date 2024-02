ANAF vrea o cotă de impozitare de 70% pentru veniturile nedeclarate Agenția Naționala de Administrare Fiscala ( ANAF ) a gasit o noua modalitate de a aduce venituri la buget: o cota de impozitare de 70% pentru veniturile nedeclarate ale romanilor. Astfel, incepand cu data de 1 iulie 2024, ANAF va recurge la o noua cota de impozitare de 70% pentru veniturile nedeclarate, aceasta masura avand ca obiectiv combaterea evaziunii fiscale și asigurarea conformitații fiscale a contribuabililor. Iar pe langa impozitele mari, potrivit Legii 296/2023, nedeclararea corecta a veniturilor presupune dobanzi si penalitati de nedeclarare de 0,02%, respectiv 0,08% pe zi de intarziere.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

