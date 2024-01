Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Turda a anunțat digitalizarea serviciilor publice oferite cetațenilor, din fonduri europene, facilitand astfel interacțiunea cu turdenii. Spre deosebire de Campia Turzii, unde contul online se poate crea doar daca te prezinți personal la Primarie, la Turda contul se poate crea 100% online.…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat, luni, ca a primit sesizari din partea unor contribuabili ce reclama ca au fost sunați de presupuși inspectori de la Antifrauda, de pe numarul de call center al instituției, care le solicita date personale sau detalii despre credite.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat in octombrie o suma record, de peste 40 de miliarde de lei, arata datele Profit.ro. La finalul lunii septembrie, pentru primele noua luni din an, ANAF inregistra un minus la colectare, ramanere in urma fața de plan, de aproximativ 16,4 miliarde…

- Inspectorii din cadrul Directiei generala antifrauda fiscala (DGAF) au aplicat, in perioada 24 - 31 octombrie, 37 de amenzi contraventionale, in cuantum total de 1,3 milioane lei, din cauza abaterilor de la legislatia specifica comercializarii produselor accizabile, informeaza Agentia Nationala de Administrare…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) organizeaza in luna noiembrie 2023 zece seminare online pe diverse teme: de la reglementarile fiscale pentru impozitarea dividendelor, la impozitare veniturilor din meditatii acordate in particular și fișierul standard de control fiscal (SAF-T).

- Numarul de contribuabili administrati de catre Directia Mari Contribuabili a fost modificat de 16 ori in perioada 2003 – 2022, in conditiile in care reincadrarea marilor contribuabili se realizeaza anual, a precizat marti, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), citata de Agerpres. Potrivit…