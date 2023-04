Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat lista cu datornicii care nu si-au platit obligatiile fiscale in primul trimestru din acest an. In „lista rusinii” sunt incluse firmele care nu si-au achitat obligatiile fiscale catre Fisc in trimestrul unu din 2023. Obligatiile fiscale pentru…

- ANAF a publicat „lista alba” a contribuabililor din Romania fara datorii la stat ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) a publicat lista contribuabililor, persoane juridice, din Romania, care au declarat si au achitat la scadenta obligatiile fiscale de plata si care nu au obligatii restante…

