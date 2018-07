Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Popescu a caștigat, duminica, medalia de argint in proba de spada feminin individual, din cadrul Campionatelor Mondiale de scrima de la Wuxi (China). Dupa un parcurs excelent pana in finala, romanca a cedat in ultimul act in fața italiencei Mara Navarria, care s-a impus cu scorul de 13-9.

