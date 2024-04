Stiri pe aceeasi tema

- Scrimerul roman Vlad Covaliu a castigat joi, la Riyad, in Arabia Saudita, titlul mondial al juniorilor la sabie masculin, in proba individuala a Campionatelor Mondiale de Scrima pentru cadeti si juniori, potrivit news.ro

- La Campionatul Mondial de Scrima pentru cadeți și juniori de la Riad (Arabia Saudita) a avut loc in proba de spada cadete. The post CAMPIONAT DE SCRIMA Rezultate slabe ale Romaniei la CM de scrima pentru cadeți și juniori first appeared on Informatia Zilei .

- Sabrerul roman Vlad Covaliu (19 ani) s-a calificat in semifinalele probei individuale a juniorilor din cadrul Campionatelor Mondiale de la Riad (Arabia Saudita), asigurandu-și medalie de bronz. In primii opt, a trecut de americanul Cody Ji Walter (15 -12), dupa iar in turul anterior trecuse de colegul…

- Romania va deplasa o delegatie cu 27 de sportivi (15 fete si 12 baieti) la Campionatele Mondiale de scrima pentru cadeti si juniori de la Riad (Arabia Saudita), care vor avea loc in perioada 12-20 aprilie, potrivit Agerpres.

- Echipa masculina de sabie a Romaniei, in componenta Iulian Teodosiu, Razvan Ursachi, Vlad Covaliu si Mihai Cidu, a ocupat locul sapte la Cupa Mondiala de scrima de la Budapesta, informeaza Federatia Romana de Scrima, potrivit Agerpres. Pe tabloul principal, Romania a invins Marea Britanie (45-29),…

- Sportiva romana Amalia Covaliu a castigat medalia de bronz in proba individuala feminina de sabie, luni, in prima zi a Campionatelor Europene de scrima pentru juniori de la Napoli. Amalia, fiica fostului campion olimpic Mihai Covaliu, a fost invinsa in semifinale de bulgaroaica Emma Neikova, cu 15-14.…

- Selectionata feminina a Romaniei a fost invinsa de formatia Japoniei, cu scorul de 3-0, in sferturile de finala ale Campionatelor Mondiale de tenis de masa pe echipe de la Busan. Romania, care odata cu accederea in sferturi a obtinut si biletele pentru Jocurile Olimpice de la Paris, a ratat medalia…

- Norvegianul Johannes Boe a castigat proba individuala masculina de 20 km din cadrul Campionatelor Mondiale de biatlon, desfasurata miercuri la Nove Mesto (Cehia), potrivit Agerpres. Boe si-a trecut cu aceasta ocazie in palmares a 19-a medalie de aur la Mondialele de biatlon, apropiindu-se de recordul…