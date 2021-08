Amplă analiză AFP: America, încotro? Ce i-ar fi întinat pe termen lung imaginea La sfarsitul celor 20 de ani de prezenta in Afganistan, cel mai lung razboi al Statelor Unite se incheie cu o victorie spectaculoasa a talibanilor care va intina pe termen lung imaginea celei mai mari puteri mondiale, comenteaza agenția France Presse. Prabusirea duminica a guvernului afgan si a armatei sale finantate de Washington, fuga in strainatate a presedintelui Ashraf Ghani, “baletul” elicopterelor pentru a evacua personalul ambasadei americane: aceste fapte istorice risca sa cantareasca mai mult decat asigurarile date de executivul american condus de Joe Biden privind o misiune “de succes”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La sfârsitul celor 20 de ani de prezenta în Afganistan, cel mai lung razboi al Statelor Unite se încheie cu o victorie spectaculoasa a talibanilor care va întina pe termen lung imaginea celei mai mari puteri mondiale, noteaza duminica într-un comentariu agenția France-Presse,…

- Statele Unite spera in relatii mai stabile si profitabile cu Rusia, dar, daca aceasta va continua 'sa atace', Washingtonul va raspunde, a declarat seful diplomatiei americane, Antony Blinken, intr-un interviu aparut marti in cotidianul italian La Repubblica, transmite Reuters. 'Daca Rusia…

- ”Acest acord deschide un nou capitol in relatia noastra, pentru ca trecem de la un contencios la o cooperare in aeronautica”, si-a exprimat satisfactia presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen. Intr-o declaratie transmisa AFP, Guvernul francez saluta acest ”acord bun” si indeamna la ”inchiderea…

- Presedintele american Joe Biden a stat intre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și președintele Poloniei, Andrej Duda, la fotografia de grup de la summit-ul NATO. Joe Biden a spus inainte de summit-ul NATO ca doreste ca Europa sa stie ca Statele Unite ale Americii sunt de partea sa Este primul…

- ”Participantii sunt asteptati sa continue consultarile cu privire la posibila revenire a Statelor Unite in acordul nuclear si sa asigure implementarea deplina si efectiva a acestui acord “, a declarat Araqchi, principalul negociator al Iranului la discutii, pe canalul sau de pe aplicatia de mesagerie…

- Sefii principalelor institutii ale Uniunii Europene si presedintele american Joe Biden se vor angaja la summitul de saptamâna viitoare sa aprofundeze cooperarea în vederea combaterii schimbarilor climatice, sa înceteze disputele comerciale, sa coopereze în politica fata de China…

- Donald Trump, dupa ce a vazut e-mailuri ale doctorului Anthony Fauci, spune ca are de de dat raspunsuri la multe „intrebari”, inclusiv la ceea ce știa despre cercetarea cu scopul „caștigului funcției” de la laboratorul chinez, și spune: China sa plateasca 10 trilioane de dolari Statele Unite si lumii…

- Statele Unite vor sa isi consolideze relatia cu Groenlanda, in special din punct de vedere comercial, a declarat joi seful diplomatiei americane Antony Blinken in timpul unei vizite in aceste teritoriu danez din Arctica, adaugand ca Washingtonul nu are insa nicio intentie sa o cumpere, asa cum a…