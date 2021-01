Amintiri digitale: Tehnologia QR pătrunde în cimitire Viitorul aparține tehnologiilor avansate și acesta nu mai este un secret. Cat de mult patrund in societate și mai ales in ce domenii reprezinta o tema incitanta. Tehnologia codurilor QR a devenit parte integranta a vieții noastre. Are utilizari multiple, de la servicii bancare și pana la cumparaturi. Iata ca aceasta tehnologie a avansat acum spre cimitire. Pe pietrele funerare, in locul in care sunt trecute numele și varsta persoanei decedate și se afla eventual o poza, acum au aparut și coduri de bare care pot fi scanate. Daca scaneaza codul de bare… Ideea aparține proprietarului unei companii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ideea de „pașaport Covid” care sa ateste ca am fost vaccinați și in baza caruia sa circulam fara restricții in Europa este considerata de unii ca fiind o discriminare. Președintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, explica faptul ca statele membre UE au posibilitatea…

- Un procuror din Craiova a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu si sustragerea sau distrugerea de inscrisuri, el fiind acuzat ca si-a insusit sume de bani si bijuterii, printre care si un inel, depuse ca probe in dosarele instrumentate de catre procuror. Potrivit unui comunicat al Parchetului…

- Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, a fost audiata marți la DNA in dosarul Tel Drum in care este vizat și fostul lider PSD. Irina Tanase a fost audiata la DNA in calitate de martor. Aceasta susține ca vorm mai fi audiați in același dosar și fratele sau, fosta soție a lui Liviu Dragnea și fiii fostului…

- Dr. Christiane Northrup, un medic obstetrician din SUA a declarat in cadrul unui interviu ca vaccinurile impotriva COVID-19 pe baza de ARN mesager pot altera ADN-ul uman. Mai mult, vaccinurile bazate pe ARN mesager ar transforma oamenii in himere monitorizate prin tehnologia 5G de catre Fundația Bill…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu spune ca momentan nu a avut discuții cu George Simion, co-presedintele AUR, pentru o eventuala majoritate parlamentara. Marcel Ciolacu a precizat totuși ca este convins ca vor exista discuții politice in acest sens. “Cred ca gandim la fel: sa ne aparam voturile, sa vedem ce…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, este de parere ca partidul pe care il conduce se va regasi in viitorul legislativ, daca voturile vor fi „pazite”, fiindca „partidele mici pierd voturi la numaratoare”. “Prezenta foarte mica cred ca este un semn de intrebare pentru toti cei care am candidat azi. Pro…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a votat la alegerile parlamentare 2020. El a declarat ca se așteapta de la viitorul Parlament „stabilitate politica, predictibilitate si mai putine certuri inutile”. „Am votat pentru o reprezentare puternica pentru comunitatea noastra. Astept de la viitorul Parlament…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ care modifica art. 199 alin, (2) din Legea 286/2009 privind Codul penal. Proiectul de lege, inițiat de catre deputata PNL Adriana Saftoiu, prevede ca urmarirea penala poate fi declanșata din oficiu in cazurile de violența domestica. „In cazul…