Stiri pe aceeasi tema

- Cum a explicat Laura Giurcanu alegerea de a folosi ruj roșu chiar in cursa in care a facut chipa cu Aris Eram, la America Express, sezonul 6. Ce le-a transmis tanara carcotașilor din mediul online.

- Dupa ce in urma cu doua luni Laura Giurcanu și Aris Eram, cei doi concurenți de la America Express, erau surprinși in tandrețuri in mașina, acum Laura Giurcanu ne spune care e, de fapt, adevarul. Sunt sau nu impreuna? Ce spune influncerița despre viața amoroasa.

- Dovada clara ca Laura Giurcanu și Aris eram petrec mult timp impreuna dupa ce s-au intors de la America Express. Iata cum s-au afișat cei doi, dupa ce s-a spus ca ar fi intr-o relație. Ce videoclip a postat concurenta celebrei competiții pe TikTok alaturi de fratele Alexiei Eram.

- Nimeni nu s-ar fi gandit ca "America Express" va uni și destine. Insa, la intoarcerea din America de Sud, Aris Eram și Laura Giurcanu, cei doi competitori de la America Express, au fost surprinși in timp ce se sarutau. Dupa ce tanara a oferit și prima declarație despre stadiul in care se afla relația…

- Laura Giurcanu face dezvaluiri la care nimeni nu se aștepta! Dupa sarutul pasional cu Aris Eram, crede in dragostea adevarata mai mult ca nicidata. Concurenta de la America Express iși dorește sa devini mama! In schimb, nunta nu se afla pe lista planurilor sale!

- Cea de-a doua provocare din ediția din 4 noiembrie a adus tensiuni in echipa formata din Sanziana Negru și Laura Giurcanu. Cele doua s-au certat in plina strada, in timpul probei, dupa ce Laura Giurcanu s-a enervat pe colega ei.

- Sanziana Negru și Laura Giurcanu au fost greu incercate in timpul unei probe. In timp ce mergeau catre biserica, lumanarea ținuta de influencerița se stingea incontinuu și a povestit cum auzea doar cuvintele mamei sale.

- Aris, fiul Andreei Esca, și Laura Giurcanu formeaza un cuplu dupa America Express? Cel mai nou sezon America Express aduce surprize nu doar de pe Drumul Soarelui. Se pare ca show-ul de televiziune a legat prietenii intre concurenți si poate chiar mai mult de atat. Este vorba in special despre Aris Eram…