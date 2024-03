Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia a dezvaluit ce a invațat de la logodnicul ei. Vedeta a recunoscut ca Edy Barbu a ajutat-o mult de-a lungul timpului. Ce a marturisit celebra cantareața, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Oana Lis a vorbit despre cum a petrecut, alaturi de Viorel Lis, sarbatorile de iarna din acest an, dar și planuri are pentru Revelion. Iata declarațiile exclusive ale vedetei din showbiz-ul romanesc.

- Iulia Albu și iubitul ei, Mike, iși fac inca planuri impreuna. In cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, cei doi foști concurenți de la America Express au vorbit despre viitorul impreuna, dar și despre dorințele pe care le au. Iata cum vor petrece anul acesta noaptea dintre…

- Laura Giurcanu a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre regulile pe care le-a stabilit cu Sanziana Negru inainte de a participa la America Express, dar și ce a invațat in urma experienței avute. Iata declarațiile facute de celebra…

- Anul 2023 a adus provocari intense pentru Sanziana Negru. Concurenta de la America Express a vorbit, de curand, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre deciziile importante pe care le-a luat. Iata cat de mult a schimbat-o experiența emisiunii de la Antena 1 pe Sanziana…

- Episodul 37 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 17 decembrie 2023, a adus un schimb de replici intre Aris Eram și Romica Țociu. Iata ce l-a deranjat pe celebrul actor, dar și ce i-a spus fratelui Alexiei Eram!

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Lora a vorbit despre cum a fost anul 2023 pentru ea, dar și despre ce ar schimba cu privire la anul 2024. Iata ce declarații a facut cantareața!

- Nea Marin a fost intotdeauna sprijin de soție in cariera, care s-a ocupat de copii și l-a lasat pe el sa se ocupe de partea financiara. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, dansatorul a vorbit despre partenera lui de viața. Iata cat de mult l-a ajutat susținerea Mioarei pe celebrul…