- Ediția din 1 decembrie 2023 de la America Express a adus o surpriza pentru concurenții care au intrat in cursa pentru ultima șansa. Irina Fodor le-a inmanat obiecte tradițional romanești și au avut de facut o proba diferita. Ce provocare au primit.

- Trei echipe s-au intrecut in prima cursa pentru ultima șansa in Ecuador. Laura Giurcanu și Sanziana Negru, Ionuț Rusu și George Tanase și Ada și Tony Galeș au facut tot posibilul sa duca misiunile la bun sfarșit și sa ajunga primii la Irina Fodor.

- Ediția de ieri seara America Express a adus victoria echipei Iuliana Pepene – Sonia Simionov la jocul pentru amuleta, urmat de cursa pentru imunitate, caștigata de Romica Țociu și fiul sau, Catalin.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 8 noiembrie 2023. Ce echipe intra in cursa pentru ultima șansa. Votul s-a dat cu carțile pe fața, insa o alegere complet neprevazuta a destabilizat totul.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 8 noiembrie 2023. Cu o seara in urma, un incident extrem de nefericit a avut loc in cadrul competiției America Express. Ce schimbari a adus acesta zi in cursa pentru ultima șansa.

- Ediția de seara trecuta, 7 noiembrie, a adus mari emoții pentru Romica Țociu și fiul lui. Cei doi au ajuns primii la Irina Fodor și au primit al doilea bilet, in cursa spre Ecuador. Concurentul a marturisit ca este mandru de Catalin și ca nu se aștepta sa faca o echipa atat de puternica, in ciuda faptului…

- Rasturnare de situație in ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6. In momentul in care Irina Fodor a anunțat cine sunt cele trei echipe care intra in cursa pentru ultima șansa, ceilalți concurenți au ramas surprinși.

- Trei echipe au reușit sa ajunga la Irina Fodor și sa se califice astfel la jocul pentru amuleta, dupa ce Sonia Simionov și Iuliana Pepene au reușit sa caștige prima imunitate din al doilea stage, in episodul cu numarul 8 al emisiunii America Express - Drumul Soarelui, din data de 30 octombrie 2023.