Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, și-a anunțat retragerea din cursa pentru funcția de președinte al SUA. Anunțul vine cu patru luni inainte ca americanii sa mearga la urne, rasturnind cursa pentru Casa Alba. Potrivit lui Biden, acesta „este in cel mai bun interes al partidului meu și al țarii”. Aceasta urmeaza…

- Prima doamna Jill Biden va conduce delegatia SUA la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, in 26 iulie, a anuntat, vineri, Casa Alba, relateaza CNN, citat de news.ro.Ceremonia de deschidere are loc pe 26 iulie.

- Joe Biden a respins din nou presiunile care se fac asupra sa de a se retrage din cursa, mai ales dupa dezbaterea pe care a avut-o cu contracandidatul sau republican, Donald Trump. Propriii sai colegi i-au cerut acest lucru. Biden spune ca nu se retrage Presedintele american in functie le-a dat asigurari…

- Donald Trump este sigur ca va concura la alegerile prezidențiale din luna noiembrie a acestui an impotriva vicepreședintei Kamala Harris, pe care o numește „patetica și rea”. Trump a facut aceste afirmații in timp ce se relaxa pe un teren de golf, iar totul a fost filmat și postat pe o rețea de socializare.„Este…

- Presedintele american Joe Biden a promis miercuri, in timpul discutiilor avute cu personalul de campanie si in intalnirile cu legislatorii si guvernatorii democrati, sa ramana in cursa prezidentiala din 2024. Biden incearca sa dea asigurari ca poate sa se mențina in competitia cu republicanul Donald…

- Fosta Prima Doamna Michelle Obama ar fi singura in masura sa obtina mai multe voturi decat Donald Trump, in cazul in care Joe Biden s-ar retrage din cursa pentru Casa Alba, arata un sondaj Ipsos/Reuters, citat de News.ro.

- Joe Biden acorda primul interviu dupa dezbaterea de saptamana trecuta cu Donald Trump, in timp ce numarul politicienilor democrați care ii cer președintelui sa se retraga din cursa pentru Casa Alba este...

- Unii au sugerat intervenții și s-au intrebat cum sa ajunga la Jill Biden. Alții au sperat ca președintele se va retrage singur din cursa. Mulți s-au impacat cu șansele reduse ca el sa faca acest lucru. Pana vineri seara, mulți donatori s-au impacat cu improbabilitatea gasirii unei alternative viabile,…