- Cea de-a 111-a editie a Turului ciclist al Frantei (29 iunie - 21 iulie), care va incepe sambata din Florenta, va trece prin patru tari - Italia, San Marino, Monaco si Franta - pe parcursul a 21 de etape, pe o distanta totala de 3.498 de kilometri, pana la Nisa.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu mai candideaza la șefia NATO! Este informația zilei, venita deocamdata pe surse de presa! Șeful statului a declarat in repetate randuri ca vrea sa candideze la șefia NATO chiar daca marile din UE și chiar și SUA au anunțat ca il vor susține in cursa pe premierul…

- In iunie la Eurosport, Roland-Garros iși alege caștigatorii, Cursa de 24 de Ore de la Le Mans propune un adevarat festival de motorsport, iar Criteriul Dauphine ii incalzește pe cicliști inaintea Turului Franței, care incepe in ultimele zile ale lunii. Roland-Garros Al doilea Grand Slam al anului, Roland-Garros,…

- Ziua Internaționala a Copilului, 1 Iunie 2024, se transforma la Iulius Mall Suceava in epicentrul distracției și al competiției pentru tinerii pasionați de biciclete.Cu emoții și entuziasm, copii de toate varstele sunt așteptați sa iși așeze bicicletele la linia de start și sa iși demonstreze ...

- Ediția din acest an a legendarei curse de 24 de ore de la Nurburgring va avea și o echipa romaneasca. Mai exact, este vorba despre AV Racing, o echipa cu sediul la București, care va concura cu un BMW M4 GT4. Mașina de concurs este pregatita alaturi de echipa Black Falcon, cu care AV Racing este partener.…

- Inscrierile pentru evenimentul nostru caritabil Alearga in COOLori – Ediția 4 au inceput! Nu ratați aceasta oportunitate colorata de a sprijini organizarea taberei in COOLori pentru copiii din medii defavorizate. INSCRIERI și DETALII: https://forms.gle/826Xpesvsu9A5jQf9 Ne vedem la alergare! Evenimentul…

- Cel mai recent sondaj Sociopol il plaseaza pe Nicușor Dan pe primul loc in intenția de vot pentru Primaria Capitalei (cu 37%), inregistrand o stagnare fața de sondajul precedent. O creștere de 4% este inregistrata in cazul lui Sebastian Burduja (16%).

- Jonas Vingegaard, 27 de ani, considerat in aceasta primavara favorit la al 3-lea titlu consecutiv in Turul Franței, transportat cu ambulanța la spital dupa un grav accident petrecut joi in Turul Țarii Bascilor. # Noua rutieri au cazut, trei nume mari, Vingegaard, Primoz Roglic și Remco Evenepoel, au…