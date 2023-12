Amenzi de circulație mai mari. Ce valoare va avea punctul de amendă De la 1 ianuarie, amenzile de circulație vor fi mai mari. Guvernul a stabilit un nou mod de calcul al punctului de amenda incepand cu anul 2024. Ce valoare va avea punctul de amenda? Un proiect de ordonanța privind unele masuri fiscal-bugetare prevede un nou mod de calcul al punctului de amenda incepand cu anul 2024. Proiectul are in vedere și modificarea valorii punctului de amenda de la 10% la 5% din salariul minim brut pe țara. Ce valoare va avea punctul de amenda? Daca legea va fi aprobata, atunci valoarea punctului de amenda va fi de cel puțin 165 de lei. Cum Guvernul are in vedere creșterea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 2024, in funcție de decizia Guvernului privind majorarea salariului minim, valoarea punctului de amenda va fi de minimum 165 de lei, raportat la salariul minim brut actual de 3.300 de lei, a relatat Digi24.Ministerul de Finanțe a publicat miercuri, 13 decembrie, proiectul Ordonanței de Urgența „trenuleț”,…

- Guvernul a stabilit un nou mod de calcul al punctului de amenda. Potrivit proiectului de Ordonanța de Urgența privind unele masuri fiscal bugetare, publicat miercuri de ministerul Finanțelor, valoarea punctului de amenda va fi de 5% din salariul minim brut pe țara. In prezent, valoarea punctului de…

- Pentru ca vor crește salariile, se maresc și amenzile de circulație. De la anul, șoferii care fac cea mai mica greșeala in trafic vor ajunge sa plateasca aproape 1.000 de lei. Șoferii romani ar urma sa plateasca amenzi mai mari, avand in vedere posibilitatea majorarii punctului de amenda din 2024. Iar…

- Salariul minim a fost majorat in octombrie la 3.300 de lei, astfel ca se discuta si despre cresterea punctului de amenda.Punctul de amenda este 10% din valoarea salariului minim, dar de cativa ani aceasta valoare a fost inghetata la 145 de lei. Ei bine, se ia in calcul alinierea punctului…

- Majorarea salariului minim brut pe țara pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentara! ITM Argeș reitereaza faptul ca, in raport de dispozițiile art.1,2 din Ordonanța de Urgența nr.93/31 octombrie 2023, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.993/01 noiembrie 2023, pentru stabilirea…

- Amenzile rutiere ar putea creste de la 1 ianuarie 2024, potrivit unui proiect de ordonanta al Ministerului Afacerilor Interne, care prevede ca punctul de amenda sa nu mai ramana plafonat la nivelul din 2018. Și mecanismul de calculare a valorii punctului-amenda se va modifica și va reprezenta doar 5%…

- Salariul minim a crescut cu 10% din 1 octombrie, valoarea acestuia ajungand la 3300 de lei. Dupa cum se știe, punctul-amenda se calculeaza, potrivit legii, ținand cont de acest salariu minim. Insa, deși in ultimii ani au fost mai multe creșteri ale salariului minim, punctul-amenda a ramas la aceeași…

- Salariul minim in Romania va crește de la 1 octombrie. Valoarea punctului de amenda ar trebui sa se schimbe și ea raportat la salariu. Romanii platiți cu salariul minim vor fi platiți lunar cu 3300 de lei in loc de 3.000 de lei ca pana acum.Valoarea punctului-amenda se calculeaza in raport cu salariul…