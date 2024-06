Punctul de amendă nu va fi afectat de majorarea salariului minim brut Punctul de amenda nu va fi afectat de majorarea salariului minim brut la 3.700 de lei de la 1 iulie, a precizat luni Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Masura va fi prevazuta intr-un act la care lucreaza in prezent Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne (MAI). „Punctul de amenda este in responsabilitatea MAI. Termenul pana la care trebuie sa vina cu o propunere este data de 1 iulie, dar cum a spus domnul prim-ministru valoarea punctului de amenda nu va fi afectata (n.a de creșterea salariului minim brut). Noi suntem coiinițiatori ai masurii și va fi o propunere de act normativ,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

